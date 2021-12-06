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  3. Selahattin Demirtaş'ın çağrısını ikiletmeyen Kılıçdaroğlu, suç makineleri ile bir arada! Mersin mitinginde "esnaf ve işsiz" diye tanıttığı kişiler bakın kim çıktı!

Selahattin Demirtaş'ın çağrısını ikiletmeyen Kılıçdaroğlu, suç makineleri ile bir arada! Mersin mitinginde "esnaf ve işsiz" diye tanıttığı kişiler bakın kim çıktı!

CHP’nin Mersin'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY şüphelisi ile "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydı bulunan iki kişiyi konuşturduğu ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısını ikiletmeyen Kılıçdaroğlu, suç makineleri ile bir arada! Mersin mitinginde "esnaf ve işsiz" diye tanıttığı kişiler bakın kim çıktı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden İYİ Parti ve CHP'ye 'Birlikte mitingler yapın' mesajına Kemal Kılıçdaroğlu yanıtsız kalamadı. Mersin'de miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, sahneye iki kişi çıkardı. Halkla selamlaşan ve konuşma yapan kişilerden birinin FETÖ/PDY şüphelisi, diğerinin ise "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısını ikiletmeyen Kılıçdaroğlu, suç makineleri ile bir arada! Mersin mitinginde esnaf ve işsiz diye tanıttığı kişiler bakın kim çıktı!

ESNAF DİYE TANITTI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Birlikte mitingler yapın' çağrısına uyup, Mersin'de düzenlediği mitingde sevenleriyle bir araya geldi. Emekçinin yanında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneye iki isim çıkardı. Esnaf ve üniversite mezunu işsiz olarak tanıttığı iki kişinin konuşmasına müsaade eden Kılıçdaroğlu, meğer halkı kandırmış. 

Miting sahnesinde boy gösteren ve konuşma gerçekleştiren iki kişiden birisi, FETÖ/PDY şüphelisi çıkarken, diğerinin ise "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısını ikiletmeyen Kılıçdaroğlu, suç makineleri ile bir arada! Mersin mitinginde esnaf ve işsiz diye tanıttığı kişiler bakın kim çıktı!

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