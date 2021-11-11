Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi!

Halkların Demokrasi Partisi (HDP)'nin cezaevindeki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 'gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çıkan kararla ilgili Demirtaş'ın avukatları açıklama yaptı.

AVUKATIN AÇIKLAMASI YAYINLANDI

Başak Demirtaş'a verilen cezaya itiraz eden avukat, "Müvekkilimiz Başak Demirtaş’a, gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan davada, 10 Kasım 2021 tarihinde, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu dönemde Başak Demirtaş ağır sağlık sorunları yaşamaktaydı. Karnındaki bebeğini yitirmesi ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 4 Kasım 2015, 12 Kasım 2015, 16 Kasım 2015, 23 Kasım 2015, 25 Kasım 2015, 28 Kasım 2015, 30 Kasım 2015, 7 Aralık 2015 ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde hastanede muayene edilmiş ve tedavi görmüş, bu tarihlerin ikisinde de operasyon geçirmiştir.

Tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine, yerine bir başka öğretmen görevlendirilmesi ve böylece öğrencilerinin mağdur olmamasının sağlanması için 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında, kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrılmıştır. Başak Demirtaş, sağlık sorunları devam ediyorken 11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Kayapınar Aile Sağlık Merkezi'ne giderek muayene olmuş, hakkında beş günlük sağlık raporu düzenlenmiştir. Ancak kendisine verilen ve onun tarafından da görev yaptığı okula sunulan rapor nüshasında, raporun düzenlenme tarihi hatalı bir şekilde, 14 Aralık 2015 olarak yazılmıştır.

Bu hatanın ortaya çıkması için Aile Sağlık Merkezi'nin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir. Nitekim, mahkeme dosyasında bulunan poliklinik kayıt defterinin fotokopisinde, Başak Demirtaş’ın 11 Aralık 2015 tarihinde muayene olup rapor aldığı sabittir. Bu açık gerçeğin teyit edilmesi için mahkeme, poliklinik defterinin aslının getirilerek incelenmesi yönünde karar vermiş ancak poliklinik kayıt defterinin aslı mahkemeye gönderilmemiştir.

Kararın, Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozulacağı ve adaletin yerini bulacağı yönündeki inancımızı koruyoruz." ifadelerine yer verdi.