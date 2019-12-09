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Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu açıklaması: ''Göğsümdeki sancı nüksediyor''
Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu açıklaması: ''Göğsümdeki sancı nüksediyor''
Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde bilincini kaybederek kalp spazmı geçirdiği belirtilmişti. Demirtaş'ın sağlık durumunun iyiye gitmediği belirtildi.
09 Aralık 2019 Pazartesi 12:58
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