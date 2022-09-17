Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"

Tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, altılı masanın adayı hakkında değerlendirmede bulunarak, "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, FOX TV'de ekrana gelen Orta Sayfa programına mektup yolladı. Demirtaş mektupta altılı masanın adayının taşıması gereken özellikleri anlatırken kendi adaylığı için konuştu.

Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil

Demirtaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar, iyi yayınlar. Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı olabileceğine dair benim bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.

"SİNİRLERİ SAĞLAM BİRİ OLMALI"

Bunun içinde adayın, bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin Cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek; rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır.

"ORTAK AKLA ÖNEM VERMELİ"

Eğer Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlikte içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır.

Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü laiklik gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı; kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir.

Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil

"TOPLUMUN KARŞISINA ÇIKMALI VE İNANDIRICI OLMALI"

İkinci yüz yıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek Cumhuriyeti bu defa alttan, tabandan halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve buna açık olmalıdır. Son yirmi yılın değil, son yüz yılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız. Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim.

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

Fox TV izleyicilerine ve tüm halkımıza yürek dolusu selam, sevgilerimizle.

16 Eylül 2022

Edirne

Selahattin Demirtaş"

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