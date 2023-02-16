Selahattin Seyhun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selahattin Seyhun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selahattin Seyhun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selahattin Seyhun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selahattin Seyhun 28 Haziran 1999 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selahattin Seyhun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Selahattin Seyhun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Selahattin Seyhun'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Selahattin Seyhun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selahattinseyhun9/

Selahattin Seyhun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selahattin Seyhun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selahattin Seyhun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selahattin Seyhun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kayserispor U19

25 Ağu 2020 yılında Bucaspor 1928

16 Eylül 2020 yılında Çarşambaspor

30 Haziran 2021 yılında Bucaspor 1928

24 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

11 Ocak 2022 yılında Bucaspor 1928

12 Ocak 2022 yılında GAK FK

30 Haziran 2022 yılında Bucaspor 1928

12 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2024 yılında Bucaspor 1928

Selahattin Seyhun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selahattin Seyhun şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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