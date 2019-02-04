Selahattin Ünal: “Çocukları spor ile dijital çağdan uzak tutacağız”

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Ünal, dijital çağ ve kötü alışkanlıklardan çocukları uzak tutmanın tek yolunun spor olduğunu söyledi.

Yıldızlar Tekvando Şampiyonası bugün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılan birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Ünal da burada İHA'ya açıklamalarda bulundu. Ünal, "900 tane sporcu katılıyor. Buradaki çocuklarımız tekrar Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Orada da inşallah derece alıp Milli Takım'a kadar çıkacaklar. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun katılım açıkçası memnun etti. Spora bu kadar ilginin olması çok hoşumuza gidiyor. İnşallah bu aktiviteleri arttıracağız. Her bölgede bu aktivitelerle birlikte gençlerimizin önünü spora açmamız lazım. Çünkü dijital bir hayatın içinde çocuklarımız ve oradan çekmemiz lazım. Bunun da tek yolu spor. Bizim yapacağımız en iyi şey; bu çocuklara spor yaptıracağız ve kötü alışkanlıklar ile dijital çağdan uzak tutacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin spora destek olmasını istiyorum"

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü olarak spora hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Ünal, "42 branşta yarışmacı olarak faaliyet gösteriyoruz. 2010 yılında kurulmuşuz ve 27 bin çocuk bizde spor yapmış. 7 bin tanesi fiil yarış yapan sporcu, bin 200 tanesi de hala devam ediyor. Bahçelievler'in yüzde 8 ila 10'u arasında bir çocuğa spor yaptırmışız. Bu bizim için çok önemli bir kriter. Tüm yerel yönetimlere de örnek olması gereken bir konu. Herkesin spora destek olmasını istiyorum. İnşallah çocuklarımıza güzel hizmetler ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA