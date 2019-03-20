Selami Altınok, Atatürk Üniversitesi’nde konferans verdi

Erzurum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a Beka Meselesi" konulu bir konferans düzenledi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen konferansa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, üniversite üst yönetimi, şehrin mülki, idari, askerî ve yargı erkânı ile öğrenciler iştirak etti.

"Algı Operasyonları Sosyal Medya Hesaplarından Devam Ediyor"

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, demokrasinin ve millî iradenin 15 Temmuz'da işgal edilmeye çalışıldığını, bunu başaramayanların sınır ötesi terör operasyonlarıyla müdahalelerini bugün de sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de Azez, Cerablus ve Afrin'den sonra Menbiç ve Fırat'ın Doğusunda terörü bitirme mücadelesine sekte vurmaya çalışan emperyalist güçler, hem sınır ötesinde hem de içerde büyük planlar kurup gerçekleştirme hamleleri yaptığına dikkat çeken Çomaklı, terör örgütlerinin sosyal medya hesaplarından algı operasyonlarını devamlı olarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Ülke olarak içinden geçilen bu kritik dönemin inceliklerinin, hassasiyetinin ve öneminin tüm yönleriyle görülmesi gerektiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Gelecekteki Türkiye'yi tasarlayabilmek için yaşamakta olduğumuz beka sorununun ihmal edilmeden düşünülmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda ferdî seviyeden kurumsal seviyeye kadar herkesin sorumluluk taşımasının kaçınılmaz bir millî vazife olduğunu aktardı.

Rektör Çomaklı: "Türkiye'nin Bekası Hususunda Devletimizin ve Milletimizin Yanındayız"

Rektör Çomaklı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bin yıl hem İslâm tarihinin kaderini şekillendiren, hem de dünya tarihinin akışını değiştiren milletimiz, tüm bu zorlukların, kritik dönemlerin üstesinden tıpkı tarihteki gibi başarı ile gelecektir. Atatürk Üniversitesi bu bilinçle, Türkiye'nin bekası hususunda daima devletimizin ve milletimizin yanında olup, millî kültür ve medeniyetimizin, ilmî ve kültürel bileşkesidir. Bu vesileyle başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok'a konferans için teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı siz kıymetli konuklarımıza kalb-i muhebbetlerimi sunuyorum."

Altınok: "Yeni Zelanda'da Yaşanan Elim Hadise Doğru Okunmalıdır"

Doğduğu, büyüdüğü ve hizmet ettiği şehirde bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek konuşmasına başlayan Erzurum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesinde böylesine önemli bir meselenin konuşulmasının kendisine heyecan verdiğini söyledi.

Yakın zamanda Yeni Zelanda'da yaşanan olayın ve yayımlanan manifestonun doğrudan Türkiye'yi hedef aldığını aktaran Altınok, beka sorunu olmadığını düşünenlerin bu yaşanan elim hadiseyi doğru okumaları gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz 2016 tarihinde paralel çete unsurlarınca demokrasimize, cumhuriyetimize ve milletimizin iradesine karşı gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki gerçek vatan evlatları ve milletimizin olağanüstü gayret ve çabaları sayesinde engellendiğini ifade eden Altınok, dünya tarihine altın harflerle kazınmış bu şanlı demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere ilham kaynağı olacağını vurguladı.

"Yüce Milletimizin Gösterdiği Çabalar Asla Unutulmayacak"

"Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek 104 yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, daha sonra Kıbrıs'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı Harekatında kahramanlık destanları yazan aziz milletin yüreği vatan aşkıyla dolu evlatlarının bugün de Afrin'de vatanı korumanın en güzel örneklerini gösterdiğini aktaran Milletvekili Altınok, vatan topraklarını korumak için şahlanan kudretli neferlerimiz tükenmedikçe, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve milletin egemenliğine kastedecek gerek dâhili, gerekse harici düşmanların bertaraf edileceğini söyledi.

Tarih sayfalarını karıştırdığımızda örneğine hiç rastlanmayacak alçaklıklara ve hainliklere şahit olduğumuz 15 Temmuz darbe girişiminde tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısında dimdik duran yüce milletimizin gösterdiği çabaların asla unutulmayacağını belirten Altınok: "Bu vesileyle yakın zamanda kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle coğrafyamız ve al bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnet ve şükranla anıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA