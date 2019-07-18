Selami Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELAMİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Ağustos.1949

Selami Öztürk kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Siyasetçi

Selami Öztürk doğum yeri : Bulanık, Muş

SELAMİ ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Selami Öztürk, 28 Ağustos 1949 tarihinde Muş, Bulanık’ta öğretmen Sırrı Öztürk ile ev hanımı Fezile Öztürk’ün 5 çocuğunun en büyüğü olarak doğmuştur. İlkokulu Muş Bulanık Merkez İlkokulu’nda, ortaokulu Adapazarı Merkez Ortaokulunda tamamladı. Liseyi ise yatılı olarak babasının ısrarı üzerine İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. 1967 yılında liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1975 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını Kadıköy Adliyesi’nde yaptı. Daha sonra da avukatlık mesleğine Kadıköy de başladı. 1989 yılından beri avukatlık yapmamaktadır.

Halen İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Eşi Sevgi Öztürk ise Baro’da delegedir. Avukat Sevgi Öztürk ile avukatlık stajını yaparken Kadıköy Adliyesi’nde tanışıp evlendi. Bir süre birlikte büro açarak mesleklerini yürüttükler. Ancak belediye başkanlığına seçildikten sonra avukatlık mesleğine nokta koydu.



1967 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdiği gün CHP Sakarya Gençlik Kollarında kayıt oldu.

1975-1977 Yılları arası CHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1977 Yılında CHP İstanbul İl Genel Meclis üyesi seçildi.

1980 Yılında Askeri darbe ile İl Genel Meclis üyeliği düştü.

1983 Yılında SODEP Kadıköy İlçe Örgütü’nün kurucuları arasında yer aldı.

1984-1989 Yılları arasında Kadıköy Belediyesi SHP Meclis üyesi seçildi. Ve Grup sözcüsü oldu.

1989-1994 Yılları arasında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı ve Vekilliği görevlerini yaptı.

1994, 1999, 2004 ve 2009 Yıllarında Kadıköy CHP Belediye Başkanı seçildi ve 4. Döneminde CHP Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte.

Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı olan Selami Öztürk, FenerbahçeSpor Kulübü üyesidir aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanıdır.

Selami Öztürk, 1980 yılından beri avukat Sevgi Öztürk ile evlidir. Cem ve Sinem adlarında iki çocuğu vardır.

16 Şubat 2014 tarihinde CHP Parti Meclisince eski Kadıköy Belediyesi Başkanı Selami Öztürk'ün yerine, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Aykurt Nuhoğlu Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak açıklanmıştır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan şeçimlerde Kadıköy Belediye Başkan olarak Aykurt Nuhoğlu seçilmiştir.