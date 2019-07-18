Selami Şahin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Ağustos.1948
Selami Şahin kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Şarkıcı, Besteci
Selami Şahin doğum yeri : Yoncakaya köyü, Yayladağı, Hatay
SELAMİ ŞAHİN BİYOGRAFİSİ
Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 tarihinde Yayladağı, Hatay’da Yoncakaya köyünde doğmuştur. Üç'ü kız üç'ü erkek; altı kardeşten dördüncüsüdür. Annesi Mısır’lı ev hanımı, babası ise inşaat ustasıydı. Maddi olanaksızlıktan dolayı tüm kardeşleri ve kendisi ilkokuldan sonra okuyamamıştır. 14 yaşındayken 1962 yılından itibaren sırasıyla Antakya'da, Adana'da ve Ankara'da çeşitli yerlerde çalıştı. 1963 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli yerlerde çalıştı.
1964 yılında Eminönü'deki Doğubank iş hanında Plakçıda çalışmaya başladı. Hiç bir müzik hocasından ders almadan, kitapların yardımı ile kendi kendine notayı öğrendi. İçindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır’la bir araya getirdi.
1966 yılında, sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim” adlı ilk plağını yaptı.
1967-1968 yıllarında şarkılara beste yapmaya başladı. 1968 yılında “Sabır Taşı” adlı 45’liği ile üne kavuştu. Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 1975 yılında 4. Altın Kelebek - Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu.
Daha sonra da Selami Şahin besteleri Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.
300’ün üzerinde bestesi olan Selami Şahin, bugüne kadar 15 adet 45’lik plak, 8 adet 33’lük plak (LP), 10 adet ise Kaset ve CD albüm yaptı.
Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir.
Şarkıları, çoğu dizi ve filmde de kullanılan Selami Şahin, birçok filmde de rol almıştır.
Selami Şahin, 1975 yılından 1978 yılına kadar Meral Zeren ile beraber yaşadı. Selami Şahin bu birliktelik sırasında Meral Zeren'e 'Sensiz Olmuyor' ve 'Sen Mevsimler Gibisin, Değişirsin Sevgilim' şarkılarını besteledi.
Bir kere evlenip boşandı. Selami Şahin, 1985 yılında Didem hanım (d.1970) ile ikinci evliliğini yaptı. Lider, İrem, Emirhan adlarında üç çocuğu vardır.
2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirmiştir.
Selami Şahin’in önemli ve meşhur olmuş şarkılarından bazıları: “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim ve Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.
1980 yılında “Bağrımda ki Ateş” isimli filmde Sevda Karaca, Yalçın Gülhan ve Yusuf Sezgin ile birlikte oynadı.
Ödülleri:
1975 - 4. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin
1977 - Altın Kalem Ödülü : Dostlarım (İçkim & Sigaram)
1978 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sensiz Olmuyor
1979 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özlem Rıhtımı
1980 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Rüzgar
1994 - İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) – Altın Beste Ödülü : Özledim
1995 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özledim
2012 - 39. Altın Kelebek Ödülleri - Özel Ödül (Onur Ödülü)
Albümleri :
1966-1976 - 45'likler
1975 - Yıllar Sonra Yine
1976 - Unutulmayan Eserler
1981 - Bağrımdaki Ateş
1982 - Tapılacak Kadınsın
1983 - Seninle Başım Dertte
1985 - Hastayım Sana
1987 - İyi Düşün Sevgilim
1988 - Seni Çok Seviyorum
1989 - İşim Gücüm Seni Sevmek
1990 - Başımın Tatlı Belası
1992 - Şaşırttın Beni
1994 - Özledim Her Şeyini
1995 - İlle de Sen
1997 - Şarkılarım ve Ben (Nostalji)
1999 - 2000'e Merhaba
2004 - İyi ki Varsın
2009 - Dayman (Daima)
2010 - Ben Bir Tek Kadın Sevdim
2011 - Mahzen
Filmleri :
1970 - Köyün Beş Güzeli
1981 - Bağrımdaki Ateş
1985 - Kaderi Zorlama
2002 - Mumya Firarda
2010 - The Dealer
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