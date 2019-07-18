Selami Şahin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ağustos.1948

Selami Şahin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Şarkıcı, Besteci

Selami Şahin doğum yeri : Yoncakaya köyü, Yayladağı, Hatay

SELAMİ ŞAHİN BİYOGRAFİSİ

Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 tarihinde Yayladağı, Hatay’da Yoncakaya köyünde doğmuştur. Üç'ü kız üç'ü erkek; altı kardeşten dördüncüsüdür. Annesi Mısır’lı ev hanımı, babası ise inşaat ustasıydı. Maddi olanaksızlıktan dolayı tüm kardeşleri ve kendisi ilkokuldan sonra okuyamamıştır. 14 yaşındayken 1962 yılından itibaren sırasıyla Antakya'da, Adana'da ve Ankara'da çeşitli yerlerde çalıştı. 1963 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli yerlerde çalıştı.

1964 yılında Eminönü'deki Doğubank iş hanında Plakçıda çalışmaya başladı. Hiç bir müzik hocasından ders almadan, kitapların yardımı ile kendi kendine notayı öğrendi. İçindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır’la bir araya getirdi.

1966 yılında, sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim” adlı ilk plağını yaptı.

1967-1968 yıllarında şarkılara beste yapmaya başladı. 1968 yılında “Sabır Taşı” adlı 45’liği ile üne kavuştu. Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 1975 yılında 4. Altın Kelebek - Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu.

Daha sonra da Selami Şahin besteleri Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

300’ün üzerinde bestesi olan Selami Şahin, bugüne kadar 15 adet 45’lik plak, 8 adet 33’lük plak (LP), 10 adet ise Kaset ve CD albüm yaptı.

Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir.

Şarkıları, çoğu dizi ve filmde de kullanılan Selami Şahin, birçok filmde de rol almıştır.

Selami Şahin, 1975 yılından 1978 yılına kadar Meral Zeren ile beraber yaşadı. Selami Şahin bu birliktelik sırasında Meral Zeren'e 'Sensiz Olmuyor' ve 'Sen Mevsimler Gibisin, Değişirsin Sevgilim' şarkılarını besteledi.

Bir kere evlenip boşandı. Selami Şahin, 1985 yılında Didem hanım (d.1970) ile ikinci evliliğini yaptı. Lider, İrem, Emirhan adlarında üç çocuğu vardır.

2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirmiştir.

Selami Şahin’in önemli ve meşhur olmuş şarkılarından bazıları: “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim ve Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

1980 yılında “Bağrımda ki Ateş” isimli filmde Sevda Karaca, Yalçın Gülhan ve Yusuf Sezgin ile birlikte oynadı.



Ödülleri:

1975 - 4. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin

1977 - Altın Kalem Ödülü : Dostlarım (İçkim & Sigaram)

1978 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sensiz Olmuyor

1979 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özlem Rıhtımı

1980 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Rüzgar

1994 - İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) – Altın Beste Ödülü : Özledim

1995 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özledim

2012 - 39. Altın Kelebek Ödülleri - Özel Ödül (Onur Ödülü)

Albümleri :

1966-1976 - 45'likler

1975 - Yıllar Sonra Yine

1976 - Unutulmayan Eserler

1981 - Bağrımdaki Ateş

1982 - Tapılacak Kadınsın

1983 - Seninle Başım Dertte

1985 - Hastayım Sana

1987 - İyi Düşün Sevgilim

1988 - Seni Çok Seviyorum

1989 - İşim Gücüm Seni Sevmek

1990 - Başımın Tatlı Belası

1992 - Şaşırttın Beni

1994 - Özledim Her Şeyini

1995 - İlle de Sen

1997 - Şarkılarım ve Ben (Nostalji)

1999 - 2000'e Merhaba

2004 - İyi ki Varsın

2009 - Dayman (Daima)

2010 - Ben Bir Tek Kadın Sevdim

2011 - Mahzen

Filmleri :

1970 - Köyün Beş Güzeli

1981 - Bağrımdaki Ateş

1985 - Kaderi Zorlama

2002 - Mumya Firarda

2010 - The Dealer