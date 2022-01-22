Selami Şahin, kızı Meryem İrem Şahin'in Edis ile dudak dudağa olan hallerine "Evlatlarım benimle arkadaş gibidir. Onlar karar verir, ben karışmam" diyerek herkesi şaşırttı! Usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'in Edis ile dudak dudağa çekilen fotoğrafları magazin camiasını sallamıştı. Anne Didem Şahin duruma çok sinirlenirken, baba Selami Şahin'den şaşırtan açıklama geldi.

1 11 Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin ile Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenmiş ve dudak dudağa öpüşürken objektiflere yakalanmıştı.