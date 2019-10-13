Selatin Organik Köy Pazarı her geçen gün daha da büyüyor

Kurulduğu günden bugüne vatandaşların akınına uğrayan Selatin Organik Köy Pazarı, her geçen hafta büyümeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in katkılarıyla kurulan ve kısa zamanda Selatin'i bir çekim merkezi haline getiren organik köy pazarı bu hafta da doldu taştı. Oldukça yoğun bir katılımın gözlemlendiği pazarda misafirler organik ürünlerden oluşan yiyeceklerle 800 yıllık çınarın gölgesinde kahvaltı yapıp, alışverişlerini gerçekleştirdiler.

Selatin Organik Köy Pazarı bu hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı Ahmet Altan, İzmir BŞB. Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekin Sözen ve Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'ı ağırladı. Misafirlerle birlikte kahvaltı yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Selatin Organik Köy Pazarı başta olmak üzere çeşitli konularda sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Selatin Organik Köy Pazarı ziyaretinin ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve yetkililer Şirince Köyü'ne hareket ederek burada Şirince ve Selatin arasındaki bağlantı yolunun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi yetkisinde bulunan kısmının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hususunda görüşme gerçekleştirdi. Şirince Muhtarı İsmail Yıldırdı ve Selatin Muhtarı Kerim Çetin'in de bulunduğu görüşmede yapılması gerekenlerle ilgili karşılıklı mutabakat sağlandı. Yol konusu başta olmak üzere her anlamda destek sağlanacağını ve müşterek adımlar atılacağı ifade edildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş misafirlere ziyaretleri için teşekkür etti. Öndeş "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ahmet Altan, İzmir BŞB. Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekin Kaya ve Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, pazarımızı ziyaret ederek bizleri mutlu ettiler. Kendileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak Şirince ve Selatin kardeş köyleri arasındaki bağı nasıl güçlendirebiliriz, neler yapılabilir gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak proje ve çalışmalarımızdan bahsettik. Şirince ile Selatin arasında bulunan bağlantı yolunun İzmir BŞB ve Selçuk Belediyesi sorumluluk ve yetkisinde bulunan kısmı için görüşmeler gerçekleştirdik. Kendilerine tekrardan teşekkür eder, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve katkısı ve Germencik Belediyemizin yoğun çalışmaları ile kurduğumuz Selatin Organik Köy Pazarımıza teşriflerinden ötürü büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Kaynak: İHA