Selay Topçuoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELAY TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1984

Selay Topçuoğlu kaç yaşında :

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Meslek : Aşçı

Selay Topçuoğlu doğum yeri : İstanbul

SELAY TOPÇUOĞLU BİYOGRAFİSİ

8 Şubat 2016 tarihinde başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Selay Topçuoğlu, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Liseden sonra Radyo-Televizyon, Spikerlik ve de Uluslararası Profesyonel Aşçılık eğitimi aldı. Bu eğitimlerinden sonra birçok restoranta danışmanlık hizmeti vermiştir.

Kendini merhametli, sıcakkanlı ve tam bir hayvansever olarak tanımlıyan Selay Topçuoğlu, azmederek bir sene içinde 45 kilo vererek zayıfladı. Bu arada evli olan Selay Topçuoğlu eşinden boşandı.

Selay Topçuoğlu, 8 Şubat2016 tarihinde TV 8ekranlarında yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise Nur Yerlitaş, İvana Sert,Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Bahar Candan, Dicle Turgal, Dilara Rabia Yaşar, Esin Çepni, Melike Çamlıoğlu, Meral Avcı, Özge Sarı, Selay Topçuoğlu, Tuğba İldiz, Yağmur Taktaş, Yeşim Aydın, Zeynep Vuran olacaktır.

8 Nisan 2016 gecesi yapılan İşte Benim Stilim yarışması finalinde 6. Sezonun birincisi Yeşim Aydın oldu.