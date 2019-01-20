Selçuk Aksoy: “Antalyaspor maçı ile çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, B.B. Erzurumspor maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılmalarının kendileri adına güzel olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, 2-1 galip geldikleri B.B.Erzurumspor maçının ardından açıklamada bulundu. Selçuk Aksoy, "İkinci yarının başlangıç maçıydı. Daha öncede söylediğimiz gibi ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyorduk. Hem saha zemininden hem de soğuk hava ve hava şartlarından dolayı zor bir maç oldu. Ama sonuçta galibiyetle ayrılmak güzeldi. 2-0 öne geçtikten sonra maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama talihsiz yenen golden sonra maç biraz sıkıştı. Sonunda galip gelmek bizim adımıza güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımızın kamp dönemi sonrasındaki ilk maçıydı. Zaman içerisinde uyum sorununun ortadan kalkarak daha iyi şekilde futbolun sonuca yansıyacağını düşünüyorum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen ve takımımızı destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yine soğuk havada ve bu zeminde mücadele eden başta kendi oyuncularımız olmak üzere tüm futbolculara da özverili mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: İHA