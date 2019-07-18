Selçuk Alagöz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Ağustos.1944

Selçuk Alagöz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı

Selçuk Alagöz doğum yeri :

SELÇUK ALAGÖZ BİYOGRAFİSİ

Her şey Bitmiştir Artık”, “Aşkın Gözü Kör mü”, “Dibi dibi da” gibi şarkılarıyla Türk popüler müzik tarihinin ünlü seslerinden birisi olmuş Alagöz kardeşlerden biridir.

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Rana Alagöz, Ali Alagöz ve Nilüfer Alagöz adlarında 3 kardeşi vardır. Müzik öğretmeni olan babası, kardeşlere ilk müzik eğitimini verdi. İstanbul Alman Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra turizm işletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

1964 yılında Erol Büyükburç orkestrasında profesyonel müziğe başladı.

Selçuk Alagöz, 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile 1965 yılında adını duyurdu. Müziğe ilk başladıklarında yabancı şarkılara Türkçe sözler yazdı.

Selçuk Alagöz, 1965yılında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı Altın Mikrofon yarışmasına “Kemerinnaftaları” isimli şarkısıyla katıldı, ancak dereceye giremedi. İlk üçe giremedi ama 10 finalist içinde yer aldığından Hürriyet Gazetesi, söz verdiği gibi bir 45'lik plak çıkarttı. 1966 yılında şansını bir kez daha denedi. Bu kez “Bahçelere Geldi Bahar” isimli şarkısı ile finale kaldı ve üçüncü oldu. 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon yarışmasına başlayan yeni bir uygulama yüzünden (daha önce yarışmaya katılanlar aynı adla katılamazlar- kuralı) öğretmenlik yapmakta olan kız kardeşi Rana Alagöz adına kayıt yaptırır.

Kendi adını taşıyan “Selçuk Alagöz” orkestrasını kurdu, orkestranın solistliğini de kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte yaptı.

Selçuk Alagöz ve Rana Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon yarışmasına aralarında Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katıldı. Bu yarışmada üçüncü oldular.

1968 yılında yönetmenliğini Türker İnanoğlu’nun yaptığı “Aşka Tövbe” adlı; Kartal Tibet ve Filiz Akın'ın başrollerini paylaştığı bir filmde ''Benim de Yarim Sürmeli''isimli şarkıyı seslendirerek filmde rol aldı.

1970 yılında Selçuk Alagöz, Rana Alagöz ve Ali Alagöz kardeşler Yunanistan’ın başşehri Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

14 kez Anadolu turnesine çıkan Alagöz kardeşler, devlet görevlisi olarak Londra, Ürdün ve Tayvan’da ülkeyi temsil etti.



Alagöz kardeşler Türkiye'yi katıldıkları yurtdışı organizasyonlarla birçok defa temsil etti. POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yıllarca başarı ile yürüttü. Alagözler, ‘Her Şey Bitmiştir Artık’, ‘Edremit Van’a Bakar’, ‘Deliyim Seviyorum’, ‘Malabadi Köprüsü’ şarkıları ile Altın Plak ödülleri kazandı.

1979 yılında başlayarak, Alagözler 1979-2004 yılları arasında her gece Kervansaray Otel'de sahneye çıkmaya başladı. Turistik bir otel olan Kervansaray'da ancak 3 ay çalışırlar. Onlardan sonra aynı yerde Özdemir Erdoğan 1984 yılına kadar çalışır. 1984 yılında Kervansaray'da tekrar sahneye çıkmaya başladılar. Uzun süre burada çalışan kardeşler 9 ülkenin şarkılarından oluşan repertuvarlarıyla turistleri ağırladılar.

3 Ağustos 2007 günü hastanede endoskopi yaptıran eşi Birsen Alagöz'ü beklerken kalbi duran Selçuk Alagöz'e anında müdahalede bulunarak 5 kez şok verildi ve hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve ekibi tarafından muayene edildi.

Selçuk Alagöz, Birsen Alagöz ile evlidir. Sencer Alagöz (d.1972) adında oğlu ve Banu Alagöz adında kızı vardır.

Kitapları :

2010 - İki Kez Yaşadım

45’lik Plakları :

1965 - Kemerin Naftaları / Kaleden İndir Beni

1965 - Prem Pom Pom / Köyümüz

1965 - Gıcır Gıcır / Karam

1966 - Ararım / Bahçelere Geldi Bahar

1968 - Askerin Şarkısı / Ellerim Böyle Boş Mu Kalacaktı

1968 - Geçti Yolun Yarısı / İbibikler

1968 - Saklan Saklanabilirsen / Ringo

1968 - Bak Yanımdasın (Congratulations) / Son Yaprak (Love Is Blue

1968 - Sevdi Zannet / Barışalım Mı

1969 - Cıvıl Cıvıl Tatlı Sözün / Bir Yıldız Doğdu

1971 - Gençliğim / Mutluyum Artık

1971 - Nerdesin / Bahçeye İndim Ki

1971 - El Condor Pasa / Çatıktır Kaşın

1972 - Bağ Bozumu / Edremit Van´a Bakar

1972 - Yalnızlıklar Bitmiyor / Özlem

1972 - Gözüme Bakarsan / Gitti Gelmez

1972 - Bahçeye İndim Ki / Nerdesin

1973 - Bolu Beyi / Demirciler

1973 - Pınara Varmadın Mı? / Boş Kadeh

1973 - Şu Silleden Gece Geçtim / Dosta Giderim

1973 - ........Dedi Bana / Kara Değil Mi?

1973 - Bir Kız Bana Emmi Dedi / Der Gibi Gibi

1975 - Malabadi Köprüsü / Deliyim Seviyorum

1975 - Yeter Artık / Ayrılık

1976 - Ben Eskiden Bumuydum / Zeyno

2014 - Deniz Gözlerin

Albümler :

1974 - Rana & Selçuk Alagöz

1976 - Rana & Selçuk Alagöz

1984 - Hep Birden Alagözler

1988 - Güneş Batınca

1992 - Alagözler

2015 - Deniz Gözlerin

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

1972 - Ver Allahım Ver (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1971 - İşte Deve İşte Hendek (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1968 - Aşka Tövbe (Sinema Filmi)

1966 - Namus Kanla Yazılır (Kendisi) (Sinema Filmi)

Müzik :

1971 - Cilalı İbo Teksas Fatihi (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1972 - Ver Allahım Ver (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - İşte Deve İşte Hendek (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Aşka Tövbe (Şarkılar) (Sinema Filmi)