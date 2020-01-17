Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi

Sosyal medya hesabında karneler günü mesajı paylaşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, paylaşımında Akıncı TİHA ile ilgili dikkat çeken ifadelere de yer verdi.

'KARNE ALAN TÜM ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDERİM'

Bayraktar mesajında, 'Bugün karne günü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA'NIN DA KARNESİNİ VERDİ

Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

Selçuk Bayraktar'ın Twitter paylaşımı şu şekilde: