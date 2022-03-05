Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TELE 1 ekranlarında İHA ve SİHA'ları küçümseyen ve "Planör" ifadelerini kullanan gazeteci Merdan Yanardağ'a sosyal medya hesabından haddini bildirdi. Yanardağ'a "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." şeklinde yanıt verdi.

"CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKER"

Merdan Yanardağ'ın canlı yayında, "Selçuk Bayraktar... Sayın AK Parti Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’de ürettiği SİHA’lar ve İHA’lar var. Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil" ifadelerini kullanması, ülkenin gurur olan ve Kandil'de en çok sesi yankılanan İHA ve SİHA'ları küçümseme isteği, Selçuk Bayraktar'ı harekete geçirdi.

Yanardağ'a sosyal medya hesabından yanıt veren Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın bu yanıtını oldukça ince bulan sosyal medya kullanıcıları, "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis" şeklinde esprili yorumda bulundular.