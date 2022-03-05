Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"Adıyaman Kahta'da kaza yerine başka bir araç daldı! Polis memuru Eyüp Saz şehit oldu:1 ölü, 3 yaralıEjektör ne demek, TDK'ya göre Ejektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Mart 2022 Cumartesi: TV'de bugün hangi diziler var? Bugün TV'de ne var 5 Mart 2022?Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyorGünlük burç yorumları 5 Mart 2022 Cumartesi | Boğa, huylarını törpülemezsen, törpülenirsin! İkizler mutlu olabilecek mi?Son dakika | Rusya - Ukrayna savaşında 10.gün! İnsani koridor için ilk adım: Mariupol ve Volnovaha’da geçici ateşkes uygulanacakBirleşik Oturum ne demek, TDK'ya göre Birleşik Oturum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
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  3. Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"

Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"

Selçuk Bayraktar, TELE 1 televizyonunda İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'a öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medya kullanıcılarından "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın bu kadar canı yanamazdı reis" şeklinde esprili mesajlar geldi.

Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TELE 1 ekranlarında İHA ve SİHA'ları küçümseyen ve "Planör" ifadelerini kullanan gazeteci Merdan Yanardağ'a sosyal medya hesabından haddini bildirdi. Yanardağ'a "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." şeklinde yanıt verdi.

Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis

"CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKER"

Merdan Yanardağ'ın canlı yayında, "Selçuk Bayraktar... Sayın AK Parti Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’de ürettiği SİHA’lar ve İHA’lar var. Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil" ifadelerini kullanması, ülkenin gurur olan ve Kandil'de en çok sesi yankılanan İHA ve SİHA'ları küçümseme isteği, Selçuk Bayraktar'ı harekete geçirdi.

Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis

Yanardağ'a sosyal medya hesabından yanıt veren Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın bu yanıtını oldukça ince bulan sosyal medya kullanıcıları, "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis" şeklinde esprili yorumda bulundular.

Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis

Bölge Gündem Editör Ekibi
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