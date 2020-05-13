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  3. Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Flaş İBB kararı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Flaş İBB kararı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu Bayraktar açıklamasında "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" ifadelerini kullandı..

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Flaş İBB kararı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

T3 Vakfı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik.

Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi. 

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. 


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