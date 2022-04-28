Selçuk Bayraktar, kayınpederini ve öğrencileri kırmadı! KYK yurdunda gençlerle yemekhane sırasında bekledi, parasını ödeyip iftarını açtı Selçuk Bayraktar, KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nun iftar yemeğine konuk oldu. Gençlerle birlikte yemekhane sırası bekleyen Bayraktar, parasını ödemesinin ardından öğrencilerle iç içe iftarını yaptı.

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S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyarette bulunduğu KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na konuk oldu. Kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu üzerine gençlerin isteğini gerçekleştiren Bayraktar, mütevazılığıyla gönülleri fethetti. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ Selçuk Bayraktar, iftar saatine yakın gençlerle yemek sırası bekledi. Öğrencilik yıllarına geri dönen Bayraktar, görevliye yiyeceklerinin ücretini de ödedi. Yemekhane masalarında iftarını açan S/İHA mucidi, konferans salonunda gençlere seslenerek, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu anlattı. Son saatlere doğru yurtta bulunan öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Bayraktar, sosyal medya hesabından iç ısıtan kareleri paylaştı. Büşra Mercimek Haberler, Son Dakika Haberleri