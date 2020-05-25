Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın kızı Sümeyye Erdoğan eşi olan Selçuk Bayraktar internette merakla araştırılmaktadır. Peki Selçuk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar (d. 1979, Sarıyer, İstanbul) Türkiye’nin ilk millî S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı,

Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer'de doğdu. İlk öğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulunda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej'den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania'nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisiği Bölümünde Upenn'de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirdi.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü. 2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı.

Danışman hocasının Georgia Institute of Technology'ye (Georgia Tech) transfer olmasıyla doktora çalışmalarına Georgia Tech'de devam etti. 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerine destek olmak maksadıyla doktora çalışmalarını yarım bırakarak 2007 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı.

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknik müdürlük (CTO) görevini yürütmektedir. Baykar bünyesinde Milli ve Özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri'nin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır. T3 Vakfı bünyesinde stratejik önemi yüksek, küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlere yönelik girişim, araştırma-geliştirme ile projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürütmektedir. Bayraktar, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmek için vakfın bilimsel çalışmalarına Mütevelli Heyeti Başkanı olarak liderlik etmektedir. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi için çok kritik olduğunu düşündüğü Havacılık ve Uzay tutkusunu tüm topluma yayma maksadıyla ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST’i ekibi ve paydaş kurumlar ile birlikte düzenlemektedir. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir.

Bayraktar, Aralık 2019 yılında başlayan ve Türkiye’de de etkileri hissedilen COVID-19 salgınına karşın yürütülen seferberlikte aktif rol oynamıştır. 22 Mart, 2020’de Twitter hesabından yayınlamış olduğu video ile, yerli ve milli imkanlarla üretilecek solunum cihazına teknik destekte bulunacaklarını açıklayan BAYKAR teknik müdürü Selçuk Bayraktar, aynı zamanda bu üründen 250 tane de bağışlayacaklarını duyurmuştur. Arçelik, ASELSAN, BAYKAR Savunma ve BIOSYS’in birlikte yürütmüş olduğu iki haftalık geliştirme sürecini takiben, üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 adedi, 20 Nisan 2020’de, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışında teslim edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 14 Mayıs 2016 cumartesi günü evlenen Bayraktar 1 kız çocuğu babasıdır.

SELÇUK BAYRAKTAR ÖDÜLLERİ VE BELGELERİ NELERDİR?

Robot Teknolojileri Zirvesi (2012) Türkiye'nin ilk yerli insansız hava aracını yaptığı için teşekkür plaketi

Avrasya Bir Vakfı'nın Türk kültür dünyasına verdiği fevkalade hizmetleri münasebetiyle sunduğu teşekkür plaketi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı teşekkür plaketi

İTÜ IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Projekent 2011 katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatro-Tek '11 Etkinliği Katılımı ve Teşekkür Belgesi

YTÜ 3. Savunma Sanayi Günleri Etkinliği Katılımı

Yıldız Teknik Üniversitesi DBF (Yap Tasarla Uçur) Takımı Teşekkür Plaketi (17 Mart 2015)

Future Flight Design Yarışması Jüri Üyeliği ve Bilimsel Danışmanlık, Hava Harp Okulu, FFD 2013