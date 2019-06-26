Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu: 'Adı Eren olacak'

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımda "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı