Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu: 'Adı Eren olacak'
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adını verdiklerini duyurdu.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Bayraktar yaptığı paylaşımda "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun" ifadelerine yer verdi.
İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı
pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. ?✈???— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 26 Haziran 2019
Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun https://t.co/ZGnc70urQN
HABERE YORUM KAT