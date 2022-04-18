Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Dünyaya dikkat çeken mesajlar!Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethettiOn Numara sonuçları 18 Nisan 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 18 Nisan 2022Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 82. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Yasak Elma 139. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Hakim 3. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle YoutubeDünyaca ünlü yazarın oğlu bebeğini katletti! Sözde baba tutuklandı! 10 aylık bebeğin ölüm nedeni şok etti!Türkiye meşru müdaafa hakkını kullandı! AK Parti Sözcüsü Çelik BM'nin 51. maddesine dayanarak terörle mücadele edildiğini çarpıcı sözlerle açıkladı!Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti

Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti

S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, geçtiğimiz gün iftarlarını Ayasofya'da açmıştı. Bayraktar iftarını bu kez de annesiyle birlikte açtı.

Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan ile birlikte iftarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde açmıştı.

S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar eşinin ardından bu kez de annesiyle baş başa bir iftar gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti

ANA-OĞUL BAŞ BAŞA

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık..." başlıklı gönderisini paylaştı.

İş yeri ortamında oldukça mütevazi bir sofrada iftar açan anne ve oğul sadelikleriyle gönülleri fethetti.

Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti​​​​​​​

İkilinin iftar pozu sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT