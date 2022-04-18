Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, geçtiğimiz gün iftarlarını Ayasofya'da açmıştı. Bayraktar iftarını bu kez de annesiyle birlikte açtı.

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S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan ile birlikte iftarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde açmıştı. S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar eşinin ardından bu kez de annesiyle baş başa bir iftar gerçekleştirdi. ANA-OĞUL BAŞ BAŞA Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık..." başlıklı gönderisini paylaştı. İş yeri ortamında oldukça mütevazi bir sofrada iftar açan anne ve oğul sadelikleriyle gönülleri fethetti. ​​​​​​​ İkilinin iftar pozu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. ​​​​​​​ Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri