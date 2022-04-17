Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan kaldırıma çömelip iftar açtılar! Mütevazı halleri görenleri mest etti!

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ile birlikte iftarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile cami önünde bir kaldırıma oturarak oruçlarını açan Bayraktar, sosyal medyayı mest etti.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİFTİ"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, "Bu akşam iftarımız Ayasofya'da, hayırlı Ramazanlar" başlıklı gönderisini paylaştı. Cami önünde kaldırıma oturarak poz veren ve ellerinde dürüm ayran olan çift, sadelikleriyle gönülleri fethettiler. İkilinin iftar pozu sosyal medyanın gündemine otururken, "Dünyanın en güzel çifti" yorumları da beraberinde geldi.