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  3. Selçuk Bayraktar, "Yolda geliyor, takipte kalın" diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

Selçuk Bayraktar, "Yolda geliyor, takipte kalın" diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, 3.5 yıldır yapımı süren insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın görsellerini sosyal medya hesabından paylaşarak," Yolda geliyor, takipte kalın" dedi.

Selçuk Bayraktar, "Yolda geliyor, takipte kalın" diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

Savunma sanayinde öncü adımlar atmayı sürdüren Türkiye, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretimi ve ihracatı ile adından söz ettirmeye devam ederken şimdilerde ise apayrı bir heyecan yaşanıyor. 

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretim hattına 3,5 yıl önce 12 Haziran 2018 tarihinde giren insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Yolda geliyor, takipte kalın diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

"YOLDA GELİYOR, TAKİPTE KALIN"

Bayraktar paylaşımında," Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın..." ifadelerini kullandı. 

 

 

Selçuk Bayraktar, Yolda geliyor, takipte kalın diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

"KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM; BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM"

Bayraktar, İstiklal Marşı'nın 101'üncü kabul yıldönümü nedeniyle paylaşımında, İstiklal Marşı'ndan diziler paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. "

Selçuk Bayraktar, Yolda geliyor, takipte kalın diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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