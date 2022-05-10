Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz aylarda S/İHA mucidi Selçuk Bayraktar için "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bayraktar hakkında kullandığı aşağılayıcı ifadeler sebebiyle tazminat ödemesi gereken Yanardağ'a, Gökçek'ten "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın" uyarısı geldi.

"ADAMA NE OTURMUŞ BE"

Selçuk Bayraktar, Merdan Yanardağ'a açtığı tazminat davasını kazandı, bu sebeple Yanardağ "Reklamdan ibaret" dediği Bayraktar'a 15 bin TL tazminat ödeyecek.

Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecek olan Yanardağ, katıldığı bir canlı yayın programında "Döner hesabını sorarız" ifadelerine yer verince, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Yanardağ'ı Bayraktar konusunda uyaran Melih Gökçek, "Selçuk Bayraktar Merdan Yanardağ’dan 15 bin TL tazminat kazanmış. Adama ne oturmuş be. Adam devran döner hesabını sorarız diyor. Ya bunların hepsi ali kıran baş kesen. Merdan,demedi deme. Selçuk’un sağı solu belli olmaz. Sana teknik bir şey yapar.sandalyeye oturamazsın" ifadelerini kullandı.