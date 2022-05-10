Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"Yeşilçam'ın cesur sahnelerinde yer alan Müjde Ar'dan yıllar sonra bakkal itirafı geldi! Anlattıklarıyla şaşkına çevirdi!UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecekKüçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"Süleyman Soylu açık ve net konuştu! "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar nüfus yapısını değiştiremez!"Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istediAfyonkarahisar'da feci kaza! Servis minibüsü, otomobille çarpıştı: 17 yaralıKarnı burnunda Demet Evgar'dan şaşkınlık yaratan şaman ritüeli! Göbeğine kınayla motifler çizdirdi, dilekler dilendi! "Mevlüt yapacak olsa nikahsız hamile kalmazdı"Zaman yolcusundan bilgi alan TikTok kullanıcısı şoke etti! Tarih vererek dünyanın başına gelecek felaketleri tek tek açıkladı!
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  3. Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"

Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Selçuk Bayraktar'a sarf ettiği cümleler sebebiyle tazminat ödeyecek olan Merdan Yanardağ'a esprili yanıt verdi. Selçuk Bayraktar'ın sağının solunun belli olmayacağını söyleyen Gökçek, Yanardağ'a "Sandalyeye oturamazsın" dedi.

Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz aylarda S/İHA mucidi Selçuk Bayraktar için "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bayraktar hakkında kullandığı aşağılayıcı ifadeler sebebiyle tazminat ödemesi gereken Yanardağ'a, Gökçek'ten "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın" uyarısı geldi.

Selçuk Bayraktar'a Reklamdan ibaret diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan

"ADAMA NE OTURMUŞ BE"

Selçuk Bayraktar, Merdan Yanardağ'a açtığı tazminat davasını kazandı, bu sebeple Yanardağ "Reklamdan ibaret" dediği Bayraktar'a 15 bin TL tazminat ödeyecek. 

Selçuk Bayraktar'a Reklamdan ibaret diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan

Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecek olan Yanardağ, katıldığı bir canlı yayın programında "Döner hesabını sorarız" ifadelerine yer verince, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Yanardağ'ı Bayraktar konusunda uyaran Melih Gökçek, "Selçuk Bayraktar Merdan Yanardağ’dan 15 bin TL tazminat kazanmış. Adama ne oturmuş be. Adam devran döner hesabını sorarız diyor. Ya bunların hepsi ali kıran baş kesen. Merdan,demedi deme. Selçuk’un sağı solu belli olmaz. Sana teknik bir şey yapar.sandalyeye oturamazsın" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'a Reklamdan ibaret diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan

Bölge Gündem Editör Ekibi
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