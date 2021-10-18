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  3. Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü

Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü

BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve milli SİHA'ların fikir babası olan Özdemir Bayraktar'ın vefatına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar," Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli payı olan ve SİHA'ların fikir babası olan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın vefatına ilişkin olarak oğlu Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"TAM BAĞIMSIZLIK MÜCALESİNE VAKFETTİ"

Babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..

Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti... 

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn

O'ndan geldik O'na döneceğiz..." 

Öte yandan Bayraktar babasının yaşamının anlatıldığı biyografiyi de paylaştı. 

 

 

 

Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü

HALUK BAYRAKTAR: DEĞERLERİNDEN TAVİZ VERMEDEN ADANMIŞ BİR ÖMÜR YAŞADI

Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. 

Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdüSelçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdüSelçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar için duygusal paylaşım: Rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü

{TITLE_STRIP}Haluk Bayraktar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selçuk Bayraktar'ın abisi Haluk Bayraktar'ın biyografisi...

{TITLE_STRIP}Selçuk Bayraktar'ın babası kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özdemir Bayraktar neden öldü? İşte Özdemir Bayraktar'ın biyografisi...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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