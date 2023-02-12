Selçuk Bayraktar'dan büyük yardım! "Bin konut bağışlıyoruz!"

Kahramanamaş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından deprem bölgesindeki evlerin bir çoğu enkaz altında kalan vatandaşlara 1 milyar 855 milyon TL'lik yardım desteği verdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AFAD’la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar konteyner kenti inşallah hayata geçiyoruz. Çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz" dedi.

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BAYKAR KONTEYNER KENTİ KURULUYOR



Baykar da depremzedelerin barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile çalışmaya başladı. Baykar, depremzedeler için AFAD ile koordineli şekilde bin konut bağışladı. Ayrıca, bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2 bin depremzede için BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçirecek.

"YARALARIMIZI TEK YÜREK HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"



Kahramanmaraş’a giden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş'tayız çok büyük iki depremle sarsıldık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu büyük bir gayret gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. En büyük gayreti de şüphesiz enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz karamanlarımız gösteriyor. Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD’la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar konteynır kenti inşallah hayata geçiyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa imkanın nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan kurumlarımızı afet zedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız” dedi.