Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' paylaşımı!

Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Cezeri, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

CEZERİ 2 FARKLI UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Cezeri, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Araba'nın uçuş testleri 11 Eylül 2020 cuma günü güvenlik halatlarına bağlı olarak yapıldı.

Cezeri, dün gece halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan uçan araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.