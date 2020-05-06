Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına ilişkin açıklama

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar canlı yayınlanan bir televizyon programına katıldı.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Uçak yapmak hayalimdi. Genç yaşlarda itibaren havacılığa merakım var. Birazda babamdan kaynaklanıyor. Mühendis bir aileyiz diyebiliriz. Ufak yaşlardan itibaren babam beni pilotluk kursuna götürüyor. Bir defa ayağınız yerden kesildiği an kopamıyorsunuz. Her şey hayalimdi uçak yapmak pilot olmak. Baykar eski bir müessese babamın 1985’de kurduğu bir müessese. Biz ufak yaşlardan çalışıyoruz. Hassas makine parçaları üretmek üzere kurulmuş ilk olarak. İHA ve SİHA'ya girmesi benim uçak yapma tutkumla birlikte girdi. İHA’lar 2000’lerin başında yeni yeni konuşuluyor. Baykar’ın aslında bir sanayii birikim var o dönemde. Babam ilham kaynağıdır.

"BİNAN ÜZERİNDE CİHAZI BAĞIŞLANMAK ÜZERE TOPLADIK"

Salgının başladığı dönem bütün dünyada salgının özellikle hastaların kötü seyrettiği durumlarda zatürreye dönüştüğü ve entübasyon gerekliliği doğuyordu. Ben o dönem makaleleri takip ediyordum. Ülkemize geldikten sonra şu yönü gördük. Türkiye kişi başına en çok yoğun bakım yatağı düşen ülkelerden biri. Bizde altyapı çok sağlam. Bir taraftan bütün dünyayı sarıyor bir yandan İHA çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Solunum cihazı acaba olur mu?' Türkiye’de bütün dünya bunun peşine düştü. Bizim hazırlığımız çok iyi durumda. Sanayii bakanlığımızın desteklediği firma vardı ve 12 adet cihaz üretmeyi başarmışlardı. Hastalığı rakamlarla hesap ettiğinizde rakamlar bir yere geldiği an ihtiyaç olabilirdi. Hazırlıklı bile olsanız hastalığı durdurmazsınız. Önce firma tespit edildi. Ürünü sorduk. Çok kullanıldığını söylediler. Ve bizde destek olduk. ASELSAN ile görüştük. Türkiye’nin hazırlığı ve altyapısı çok ciddi. Yurt dışındaki sistemle kıyaslanamaz. Türkiye’deki insana dokunur bir sistem. Binin üzerinde cihazı biz bağışlanmak üzere topladık.

Sağlık Bakanlığımız sağ olsun hemen cihazı 5 bin adet sipariş vereceğin söyledi. Biz cihazın eksikliklerin ve hızla üretim serüvenine başladık.

Cihazın içindeki bileşenleri yerli. Her şeyi olmasa da tasarımı yerli. Ama üretirken başka başka parçalar alıyorsunuz. Yerli yapmamız lazım. O noktada Aselsan’daki arkadaşlarımız hava akışın kontrolünü yapan parçayı yaptılar. Çok hızlı sürede sonuç alındı.

Sonuçta çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde seri imalat prototipi çıktı. Sonra 100 adet Başakşehir’deki Hastane’ye teslim edildi. Sonrasında bu ayın sonuna kadar 5000 adet üretilecek. Yurt dışına ihraç oluyor tabii bunu Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Bu ayın sonuna kadar 5 bin adet üretilecek. Biz kampanya ile bin adet toplamıştık.

Bütün teknolojilerde gelişirken, bütün testleri geçseniz de zamanla nadiren de olsa oraya çıkabilecek sorunlar olabiliyor. Bütün cihazlar için geçerli. En fazla biz hataları seyrek hale getirebiliyoruz. Bütün sistemlerde böyle. Üretimden olan en kıymetli şey fikir. Buradaki fikrin üretmekten öte tasarım sahibi çok daha kıymetli.

"ERDOĞAN, ÜLKE TARİHİNE DAMGA VURMUŞ BİR İSİM"

Cumhurbaşkanımız ülkemizin tarihine damga vurmuş bir isim. Ben kendisini çok eski yıllardan beri takip ediyorum. İl başkanlığı döneminden tanıyordum. Her yönden örnek bir insan. Cumhurbaşkanımızın ülkemize özellikle savunma sanayii 2000’lerin başında yüzde 15 katkı yapmaktaydı. Bugün baktığımızda projelere bu vizyon sayesinde yüzde 65-70 seviyesine ulaştık.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN İDDİALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Seçim döneminde böyle kirli bir kampanya başlattılar. Biz hemen mahkemeye verdik. Biz bırakın para almayı biz emek verdik. Gönüllüler gitmişler devletin hastanesinde ücretsiz ekipmanları ile hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış orada da hastaları tedavi etmişler. Doktorlar krizde destek vermişler. Vakıf para harcamış bu gönüllüğü oluşturmuş. Sonra diyorsunuz ki siz buradan destek aldınız. Biz emek verdik. T3 Vakfı öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrenciler A,B,C partisinden öğrencilerden değil.

Bizim vakıf bursiyelerlerimiz var. Eğitim veriyoruz. Belediyenin yerlerinde. Belediye ile ortak protokolümüz var. Belediyenin yönetimi değiştiğinde siyasi bakmadığımızdan dolayı onlarda devam etmek istediler.

Belediyenin internet kafe olarak kullandığı atıl yerler var. Biz T3 vakfı olarak kimseden bağış kabul etmedik. Bizim 1 metrekare yer aldığımız tahsis yok.

Eğitim görenler bir sınava giriyorlar. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor belediye yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik.

Seçimlerden önce para aldınız demişti o zaman da mahkemeye vermiştik.

Biz vakıf olarak bu prensiple kurulduk. Bizim vakfımızın misyonu ile ilgili. Büyük işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla motivasyonla yapılıyor bu işler. Bizim çalıştığımız şey milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğu.