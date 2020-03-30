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  3. Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Yerli solumun cihazının görüntüsünü paylaştı

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! Yerli solumun cihazının görüntüsünü paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli solumun cihazının seri üretim ilk deneme prototipinin videosunu paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Twitter'da yerli solumun cihazının seri üretim ilk deneme prototipinin videosunu paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla"

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı:




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