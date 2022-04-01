Selçuk Bayraktar'dan gazeteci Çiğdem Toker'e zehir zemberek sözler: "İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi"

Gazeteci Çiğdem Toker, Sözcü'de kaleme aldığı 29 Ocak 2019 tarihli "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından T3 Vakfı'na 41.4 milyon TL para aktarıldığını iddia etmişti.

30 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Söz konusu haber için T3 Vakfı tarafından Toker'e açılan davada karar verildi. Mahkeme Toker'in 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: GAZETECİLİK; YALANCILIK, SAHTEKARLIK, YÜZSÜZLÜK, ARSIZLIK DA DEĞİLDİR!

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar...Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!"

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar..



bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi.



Gazetecilik;

yalancılık

sahtekarlık

yüzsüzlük



arsızlık da değildir!#GazetecilikMüfterilikDeğildir https://t.co/KOQYtarpEm — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 31, 2022

HALUK BAYRAKTAR: İFTİRA KAMPANYASINI BAŞLATAN BU MÜFTERİNİN ARSIZLIĞI UNUTULMASIN

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haber için Çiğdem Toker'e tepki göstererek," Kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmeyen bir vakfa alenen iftira at, hakikati görmezden gel, mahkemelerde iftira attığın tescillensin, üstüne bir de utanmadan unutmayın yaz. İftira kampanyasını başlatan bu müfterinin arsızlığı unutulmasın." diye yazdı.