Selçuk Bayraktar'ın İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! "Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler"

Habertürk TV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu açıklaması gündem yarattı. Bayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TEKNOFEST de düzenledik. Ama maalesef siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiklerinde orada artık hangi saikle sessiz kalındı bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

Gül Erdoğan
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Selçuk Bayraktar'ın İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! "Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler"

TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, fuarın ardından Habertürk TV'nin canlı yayınına katılarak merak edilen soruları yanıtladı.

Habertürk TV'de Açık ve Net'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu açıklaması gündem yarattı. Selçuk Bayraktar şu açıklamalarda bulundu;

Selçuk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler

"KİRLİ SİYASİ AJANDALARLA..."

"Üstümüzden seçim kazanılmaya kalkışıldı. O kadar meselede bile ne kadar büyük çarpıtılabileceğini, kirli siyasi ajandalarla nereye çekileceğini net bir şekilde gördük. Mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Bugüne kadar ettiğimiz gibi. SİHA'ların yapılmasında da çok yaşadık. Türkiye'de savunma sanayinde dışa bağımlılık yüzde 80 düzeyindeydi. Elbette birilerinin ayağına basıldı da bu noktaya geldik. Biz SİHA bile alamıyorduk, elbette birilerinin işine gelmeyecekti bu.

Selçuk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler

"SİYASİ HESAPLARLA ÇAMUR ATMAYA DEVAM ETTİLER"

Benim daha çok şahıslarla değil yaklaşımla, o düşünceleri besleyen paradigmayla derdim var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TEKNOFEST de düzenledik. Ama maalesef siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiklerinde orada artık hangi saikle sessiz kalındı bilmiyorum. Ama biz bu işi beraber yürütürken o iftiraların hepsine sessiz kalındı. Spesfik olarak bakacak olursak konuyu kişileştirmeyi sevmem. Daha çok prensiplerden üzerinden konuşmayı ve ona göre mücadele etmeyi doğru bulurum. Bizim bağımsız olabilmemimiz, varolmaya devam edebilmemiz için muhakkak bu paradigma dönüşümünü, toplumsal dip dalga diyoruz, bunu tamamlamak zorundayız. ABD'de ufacık çocuklara uzayla ilgili kompozisyon yarışması açıp, isim dahi verdirebiliyorlar. Biz de bu dönüşümü tamalamak zorundayız. Savunma sanayi bugün büyük oranda Allah'a şükür tüm dünyanın kabul edeceği bir noktaya geldi."

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