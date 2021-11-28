Selçuk Bayraktar'ın mesai arkadaşı İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran veda konuşması!

Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan İHH personelleri, Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiler. Tarık Kesekçi son yolculuğuna Nevşehir'de uğurlandı. Keşekçe'nin cenaze töreni Hacı Rasim Uzer Camisi'nde gerçekleşti.

"ONA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEDEN BAHSETMİŞTİM"

Arkadaşını ebediyete uğurlamaya gelen Selçuk Bayraktar, "son görüştüğümüzde ona önemli bir projeden bahsetmiştim" ifadelerini kullandı. Kesekçi'nin cenaze törenine, ailesi ve yakınları haricinde; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.