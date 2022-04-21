Selçuk Bayraktar'ın yürekleri kabartan iftar sofrası! Genç kartallar bir arada, mucitleri başında! "Geleceğin umutları bir arada!"

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, son günlerde takipçileriyle paylaştığı iftar sofralarıyla gönülleri fethediyor. Annesi ve eşiyle ayrı ayrı gerçekleştirdiği mütevazı iftarı sosyal medyanın gündemine oturan S/İHA mucidi, bu defa Hava Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

"GELECEĞİN UMUTLARI BİR ARADA"

Selçuk Bayraktar, genç kartallarla bir araya gelerek oruç açtı. Sosyal medya hesabında o anlara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Bu akşam iftarımızı Hava Harp Okulu'ndaki genç kartallarla yaptık. İftardan sonra tam bağımsız savunma sanayini ve havacılığın geleceğini konuştuk..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada takipçileri tarafından oldukça ilgi gören Bayraktar'ın paylaşımına, "Mucitleri başında, geleceğin umutları bir arada" şeklinde yorumlar geldi.

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