Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı skandal olayın ardından merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları arama motorlarında Selçuk Erdağı kimdir? | Selçuk Erdağı neden tutuklandı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

SELÇUK ERDAĞI KİMDİR?

Selçuk Erdağı, Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanıdır.

Bilecik'te bir kişi Erdağı'nın kendisinden Alışveriş Merkezi'nin 330 bin dolar istediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.

Bu olay sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını duyurdu.

SELÇUK ERDAĞI NEDEN TUTUKLANDI?

Bir Alışveriş Merkezi'nin işlemlerini takip etme gerekçesiyle istediği 330 bin doların 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit alırken suçüstü yakalanan Erdağı tutuklandı.