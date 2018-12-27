Selçuk Ernak: “Bu galibiyet iyi bir seri başlangıcı olabilir”

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, Olympiacos karşısında aldıkları galibiyetin iyi bir serinin başlangıcı olabileceğini söyledi.

THY Euroleague'in 15. haftasında Daürşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Başantrenör Sekçuk Ernak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın genelinde iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan Ernak, "Normalde önce rakiplerimi tebrik ederim. Ancak bugün önce oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok fazla idman yapamıyoruz. Mental olarak çok zor maçlar oynadık. Son anlarda çok maç kaybettik. Bugün son topları da çok iyi oynadık" şeklinde konuştu.

"Bu galibiyet iyi bir serinin başlangıcı olabilir"

Ernak, gelecek haftalarda daha mücadeleci bir ekip olacaklarına dikkat çekerek, "İki haftadır bir takım karakteri oluşturmaya çalışıyoruz. Darüşşafaka, en fiziksel ve en mücadeleci takımlardan biri olacak. Bu galibiyet bizi çok iyi etkileyecek. Bir tane galibiyet her şey için ilaç olmaz ama iyi bir serinin başlangıcı olabilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA