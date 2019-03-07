Selçuk Ernak: “Panathinaikos’u tebrik ediyorum”

Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak, Panathinaikos'u kazandıklarından dolayı tebrik etti.

THY Euroleague'in 25. haftasında Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak, "Hücumdaki kötü yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik. Çok iyi karar vericileri ve çok iyi forvetlere sahipler. Biz hücumda ne zaman sayı kaçırsak ilk hızlı hücumda bizi zorladılar. Bu yüzden 91 sayı buldular. Panathinaikos, Gran Canaria karşısında geçen hafta başardığı şeyi bugün de başardı. Bu yüzden rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA