Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı!

Son dönemlerde ekonomide yaşanan krizlerle beraber doların yükselişine değinen Selçuk Geçer, merak uyandıran konulara değindi. Uzman isim yayınladığı videolarda doların son durumuna dair bilgileri paylaşırken neden bu kadar yükseldiğine ilişkin nedenleri de sıraladı. Dolar düşer mi?

DOLARDA SON DURUM

Geçer, doların son dönemlerde yükseldiğine değinirken bunun nedenlerinden olarak ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarının arttığını belirtti. Bununla beraber Türkiye'deki siyasi ve ekonomik belirsizlikler de doların yükselmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

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Seçim sonrasında yaşanacak durumlara karşılık olarak doların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Geçer, seçim sonrasında dolar üzerinde ki etkileri açıklarken muhalefetin seçimleri kazanmasıyla ekonomik reformların yaşanacağını ve bu durumunda doların düşmesini gösterdiğini belirtti. Fakat iktidar partinin seçimleri kazanmasında ise doların yükselmeye devam edeceği bildirildi.