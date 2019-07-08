Selçuk İnan hakkında internette arama yapılıyor. Galatasaray'ın Selçuk İnan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını KAP'a bildirmesinin ardından birçok kişi Selçuk İnan hakkında arama yapıyor. Peki Selçuk İnan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.

SELÇUK İNAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Selçuk İnan, 1985 yılında İskenderun'un Karaağaç Mahallesi'nde bakkal bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yapan İnan'ın babası Münir İnan'ın ise tek ideali ise o dönemler Bir market açıp, oğlunu başına geçirmekti.

Karaağaç Belediyespor

Bakkal'da çıraklık yaptığı süreden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, henüz 10 yaşında Karaağaç Belediyespor'un seçmelerinde katıldı ve kısa sürede futbola doğduğu şehrin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı.

Selçuk 14 yaşına kadar bu takımda devam etse de 14 yaşındayken Mehmet Kurt isimli antrenörünün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor denenmelerine götürüldü. Babası kabul etse de annesi kabul etmedi ancak Selçuk Çanakkale takımına yine de gitti. Burada seçmelere giren Selçuk, kısa bir süre sonra beğenildi ve takım ile sözleşme imzaladı.

Çanakkale Dardanelspor

Seçmelerde beğenilerek üç yıllığına takımıyla anlaştı. Bekar futbolcuların evde kalması yasak olduğu için kulübün tesislerinde kaldı ve liseyi de Çanakkale'de bitirdi. Bu süreçte ailesini ve arkadaşlarını özleyip Karaağağaç takımına dönmek istese de takım arkadaşları ve hocası kendini engellemiş ve takımda kalmıştır. 2,5 sezon PAF takımda oynadıktan sonra takımın başına Metin Tekin'in geçmesiyle A takıma yükseldi.

2005-06 sezonunda bir çok Süper Lig kulübünden teklif alsa da Dardanelspor'da kaldı. Selçuk dört yıl oynadığı takımda 76 lig maçına çıkıp 6 gol attı. 2005-06 sezonunun devre arasında ise Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'a transfer olarak, yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisaspor

Devre arasında Galatasaray'dan da teklif alan Selçuk, daha az forma şansı bulabileceği için bu takımı tercih etmedi. Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri bulunduran Manisaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Selçuk İnan sezon boyunca 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev aldı.

2007-08 sezonunda adeta takımının kaptanı olan Selçuk, gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi. Giray Bulak yöetimindeki takımda Uğur İnceman ve Filip Holosko gibi isimlerle takımın değişilmezi olsa ve sezon boyunca 30 maça çıkıp 5 gol atmasına rağmen takımının küme düşmesini engelleyemedi. Sezon sonu ise zor durumda olan takımından ayrılacağı açıklandı.

Trabzonspor

Selçuk İnan, Manisaspor'un kümeye düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde 2.000.000 € bonservis bedeli ile eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2010-11 sezonu başında yazılı basında sıkça Galatasaray'ın Selçuk'la ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Ancak Selçuk ve Trabzonspor yönetimi bu haberleri yalanladı. Süper Kupa'yı da 3-0'lık skor ile Trabzonspor kazandı. Bu maçtan günler sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool FC ile eşleşen Trabzonspor'da her iki karşılaşmada da boy gösteren Selçuk, takımının elenmesine engel olamadı.

Galatasaray

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo ile birlikte büyük pay sahibi olmuştur.

2014-15 sezonu başında ise Selçuk İnan, Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalamıştır. Bir önceki sezon 2M Euro garanti ücret alan Selçuk, 2014-15 sezonuyla birlikte sırasıyla; 2.75, 2.8, 2.85, 2.9 ve 2.95 M euro garanti ücret alacaktır. Ayrıca maç başı ücret olarak 25.000 Euro alacağı açıklanmıştır.

Duran toplarıda çok etkili kullanan Selçuk, duran toplardan hem asistler yapmış, hem de kendi adına goller atmıştır. Bugün de Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Milli takım kariyeri

Milli takıma ilk kez Şubat 2007'de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Selçuk, milli takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007'de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi.

2012 Avrupa Kupası ön elemelerinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuş ve çok fazla asist yaparak takımına katkıda bulunmuştur. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

2011'de Guus Hiddink tarafından milli takıma çağırılan Selçuk neredeyse tüm maçlarda ilk 11 başladı ve birçok asist yaptı. Selçuk Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan'a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı'dan attı.

Selçuk İnan 16 Haziran 2015'te Cemre Kardeş ile evlenmiştir.