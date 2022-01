Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Basına yansıyan haberler sonrası Selçuk İnan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Selçuk İnan Galatasaray'a veda mı etti? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SELÇUK İNAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selçuk İnan 1985 yılında Hatay'da dünyaya geldi.

Selçuk İnan, Karaağaçspor ve Çanakkale Dardanelspor’da futbolda ilk yıllarını geçirmesinin ardından 2006 yılında Manisaspor’da parlayarak dikkat çekti. 2008 yılında Trabzonspor’a transfer olan Selçuk İnan, 2011-12 sezonundan futbolculuk kariyerinin sonuna dek Galatasaray’da futbolculuk hayatının en parlak dönemini yaşadı. 2019-2020 sezonunda futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Müthiş frikikleri ve oyun kurma becerisiyle hem Galatasaray’da hem milli takımda unutulmaz bir performans ortaya koyan Selçuk İnan, kulübümüzde 246 resmi maça çıkarak 45 gole imza attı. Bu süreçte 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 5 TFF Süper Kupa kazanan kadronun önemli parçası olarak Galatasaray’da 15 kupa kaldırdı. Türkiye A Milli Takımı'nın formasını 61 kez terleten İnan, 8 kez fileleri sarstı.

Selçuk İnan 2020-2021 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki teknik kadroda yardımcı antrenör olarak, antrenörlük kariyerine adım attı.

SELÇUK İNAN GALATASARAY'A VEDA MI ETTİ?

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Galatasaray'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Verilen her görevi layığıyla yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan İnan, Galatasaray taraftarlarına ve Fatih Terim'e teşekkür etti.

İşte Selçuk İnan'ın o paylaşımı:

"2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim.

Antrenörlük görevini de futbolculuk dönemimde olduğu gibi aynı istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım.

Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim. Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim

Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim.

Sonsuz sevgi ve şükranlarımla.

Selçuk İnan "