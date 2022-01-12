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  3. Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den 40 milletvekili ile görüştüklerini dile getirerek, AK Parti'yi parçalamaya çalıştıklarını açık açık itiraf etti.

Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran ve yeniden siyaset dünyasında kendine yer bulan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamak için harekete geçti. Yeni Çağ'dan Orhan Uğuroğlu'na konuşan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Davutoğlu'nun AK Parti'de aktif siyaset yapan milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. 

Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

"ESKİLER DE DAHİL EDİLDİĞİ ZAMAN SAYI 60'LARI BULUYOR"

Özdağ çok sayıda milletvekili ile görüştüklerini ifade ederek," Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz. Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar. AK Parti'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar. AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor." dedi.

Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

"MHP'Lİ VEKİLLER İLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun, kendisinin ve parti yetkililerinin bu isimlerle konuştuklarını dile getiren Özdağ," Aynı şekilde MHP'li vekiller ile de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz. Partimize büyük katılım oluyor, olacak…" diye konuştu. 

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