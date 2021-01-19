Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı!
15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın o anlarının cep telefonu kamerasıyla çekilmiş görüntülerine ulaşıldı. Olayda 5 saldırgandan 2’si gözaltına alınırken Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya böyle yansıdı.
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19 Ocak 2021 Salı 13:56
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