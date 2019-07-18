Selçuk Özer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELÇUK ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1954

Selçuk Özer kaç yaşında :

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Burcu :

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu,

Selçuk Özer doğum yeri : Erzincan

SELÇUK ÖZER BİYOGRAFİSİ

Selçuk Özer, 1954 yılında Erzincan’da doğmuştur. Asıl adı Selçuk Özercan’dır.

Selçuk Özer, 1968 yılında Avni Dilligil Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Oğuz Aral Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapmıştır.

1973 yılında Halit Refiğ’in “Vurun Kahpeye” filminde sinema oyunculuğuna da başlayan Selçuk Özer, Hale Soygazi, Tugay Toksöz ile beraber oynadı.

1983 yılında senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı ve TRT 1'de yayımlanan, “Kartallar Yüksek Uçar” dizisinde Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy, Selda Alkor, Selçuk Özer, Bülent Bilgiç, Özlem Onursal, Hamit Yıldırım, Hüseyin Peyda beraber oynadılar.

2007 - 2009 yılları arasında senaryosunu Raci Şaşmaz’ın yazdığı, başrolünde Necati Şaşmaz’ın oynadığı “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Turan Kaçgar karakterini canlandırdı.

2012 yılında “Kaos Örümcek Ağı” adlı sinema filminde Gökhan Mumcu, Rojda Demirer, Cemal Hünal, Bora Akkaş, Selçuk Özer, Levent Can, Orhan Aydın, Ayça İnci, Kazım Akşar, Demir Karahan ile beraber rol aldı.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

1983 - Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1981 - Ağrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu



Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

1993 - Kış Düşleri (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2012 - Kaos Örümcek Ağı (Antony Edwards) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Köyün Delisi) (Sinema Filmi)

2011 - Takım (Sinema Filmi)

2011 - 2015 - Arka Sokaklar (6- 10.sezon)(Dündar) (TV Dizisi)

2007 - 2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (Turan Kaçgar) (TV Dizisi)

2006 - Hacı (Ruknettin Çağlar) (TV Dizisi)

2005 - Kin ve Gül (TV Filmi)

2004 - Fırtına Hayatlar (Refik) (TV Dizisi)

2004 - Canım Annem (Orhan) (TV Dizisi)

2000 - Hayat Bağları (Kemal) (TV Dizisi)

1997 - Firuze (TV Filmi)

1997 - Baharın Son Günleri (TV Filmi)

1996 - İki Karışık Gölge (Sinema Filmi)

1993 - Tutku (Ömer) (Sinema Filmi)

1993 - Sonbahar Aşkı (Özgür) (Sinema Filmi)

1993 - Kış Düşleri (Sinema Filmi)

1992 - Düş Gezginleri (Faruk) (Sinema Filmi)

1989 - Önce İnsan (Fırat) (Sinema Filmi)

1988 - Üçüncü Göz (Sinema Filmi)

1988 - Kırmızı Gece (Sinema Filmi)

1987 - İşte Kadın (Sapık) (Sinema Filmi)

1987 - Çil Horoz (Şoför Hasan) (Sinema Filmi)

1987 - Ziyaret (Murat) (Sinema Filmi)

1987 - Yirmidört Saat (Sinema Filmi)

1987 - Yarın Yarın (Selim) (Sinema Filmi)

1987 - Papatya (Sinema Filmi)

1986 - Kupa Kızı (Nilgün'ün Aşığı) (Sinema Filmi)

1986 - Hastahane (Sinema Filmi)

1983 - Kartallar Yüksek Uçar (Hasan Çolakefe) (TV Dizisi)

1982 - İntibah (Ali) (TV Dizisi)

1982 - Tomruk (Deliormanlı Ali) (Sinema Filmi)

1980 - Sarı Naciye (Elçi) (TV Filmi)

1979 - Yorgun Savaşçı (Teğmen Faruk) (TV Dizisi) (Bölüm)

1978 - Töre (Kemal) (Sinema Filmi)

1978 - Derdim Dünyadan Büyük (Engin) (Sinema Filmi)

1977 - Çözülme (TV Dizisi)

1977 - Vahşi Sevgili (Orhan Öztürk) (Sinema Filmi)

1977 - Liseli Kızlar (Sinema Filmi)

1977 - Kördüğüm (Atilla) (Sinema Filmi)

1976 - Arzu (Halil) (Sinema Filmi)

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Sinema Filmi)

1975 - Babacan (Metin) (Sinema Filmi)

1974 - Kızım Ayşe (Sinema Filmi)

1974 - Dertler Benim Olsun (Atilla) (Sinema Filmi)

1973 - Vurun Kahpeye (Yunan Askeri) (Sinema Filmi)