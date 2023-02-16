Selcuk Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcuk Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Selcuk Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Selcuk Ozturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Selcuk Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcuk Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selcuk Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selcuk Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selcuk Ozturk 5 Ocak 1998 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selçuk Öztürk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selcuk Ozturk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selcuk Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Selcuk Ozturk'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Selcuk Ozturk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selcukozturk01/

Selcuk Ozturkboyu ve yaşı kaç

Selcuk Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selcuk Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Selcuk Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selcuk Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U21

24 Şubat 2017 yılında Konyaspor U21

15 Eylül 2017 yılında Galatasaray U21

20 Ağu 2018 yılında Niğde Anadolu

20 Ağu 2019 yılında Kozan Spor FK

18 Eylül 2020 yılında Ceyhan Spor

27 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ceyhan Spor

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Selcuk Ozturk kimdir

Selcuk Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selcuk Ozturk şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ciftlikköy Adonisspor (2009-2013), Altinordu (2013-2016)

Selcuk Ozturk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Selcuk Ozturk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Edson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cayan Poshoroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cayan Poshoroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cayan Poshoroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cayan Poshoroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları