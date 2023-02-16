Selcuk Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selcuk Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selcuk Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selcuk Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selcuk Ozturk 5 Ocak 1998 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selçuk Öztürk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selcuk Ozturk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selcuk Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Selcuk Ozturk'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Selcuk Ozturk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selcukozturk01/

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Selcuk Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selcuk Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Selcuk Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selcuk Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U21

24 Şubat 2017 yılında Konyaspor U21

15 Eylül 2017 yılında Galatasaray U21

20 Ağu 2018 yılında Niğde Anadolu

20 Ağu 2019 yılında Kozan Spor FK

18 Eylül 2020 yılında Ceyhan Spor

27 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ceyhan Spor

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Selcuk Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selcuk Ozturk şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selcuk Ozturk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ciftlikköy Adonisspor (2009-2013), Altinordu (2013-2016)

Türkiye U16 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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