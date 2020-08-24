Selçuk Tepeli kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? İşte Selçuk Tepeli Hayatı

Selçuk Tepeli kimdir? sorusu Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifa etmesiyle gündeme geldi. FOX TV’den şok bir kararla istifa ettiğini duyuran Fatih Portakal’ın yerine FOX ana haberi kimin sunacağı merak ediliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ortaya bir iddia attı. Gökçek, Eski Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli’nin FOX TV'de görev alacağını iddia etti. Bu haberin ardından Selçuk Tepeli kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları merak edildi. Bölge Gündem Haber editörleri Selçuk Tepeli hayatını sizler için araştırdı.

OSMAN GÖKÇEK'İN İDDİASI

"Duyumlarıma göre Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli gelicekmiş. Bakalım ne olacak..."

Duyumlarıma göre Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli gelicekmiş.

Bakalım ne olacak... — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) August 23, 2020

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

SELÇUK TEPELİ'NİN HAYATI

1974 senesinde İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la beraber Eksen isimli uygulaması yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın vazifiyeti bırakmasından snora Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği vazifiyetinde getirilmişti.

NERELİ?

Selçuk Tepeli'nin henüz aslen nereli olduğu bilinmiyor.

KAÇ YAŞINDA?

2020 yılı itibariyle Selçuk Tepeli 46 yaşındadır.