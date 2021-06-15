Fatih Portakal’ın ayrılmasından sonra FOX TV Ana haberi sunmaya başlayan ve yaklaşık 1 senedir izleyiciye haberleri aktaran Selçuk Tepeli'nin yerini Gülbin Tosun'a bırakmasının nedeni merak konusu oldu. Selçuk Tepeli'nin istifa ettiği söylentileri sonrası Selçuk Tepeli niye yok? | FOX TV haber sunucusu Selçuk Tepeli ne oldu? | Selçuk Tepeli neden istifa etti? sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SELÇUK TEPELİ NİYE YOK?

Fox TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin yerine haberleri Gülbin Tosun'un sunması yine dikkat çekti.

FOX TV HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ NE OLDU?

Gülbin Tosun'un Selçuk Tepeli'nin yerine haberleri sunmasının ardından istifa söylentileri çıksa da durum daha farklı.

SELÇUK TEPELİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Birçok internet kullanıcısı "Selçuk Tepeli neden istifa etti?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oysa Selçuk Tepeli'nin canlı yayına çıkmamasının nedeni 'istifa' değil. Selçuk Tepeli'nin FOX TV'den istifa ettiğine dair çıkan haberlerin ardından bir açıklama yapılmadı. Ama Selçuk Tepeli'nin yaz tatiline ayrıldığı öğrenildi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanı olan Selçuk Tepeli hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Selçuk Tepeli kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? İşte Selçuk Tepeli Hayatı