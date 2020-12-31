Selçuk Tepeli'den siyasilere tepki: ''Siz geri zekalı mısınız?''
FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli dün akşam yayınlanan canlı yayında Türkiye'de 24 saat içinde gerçekleşen 3 kadın cinayetiyle ilgili siyasi partilerin konuyu gündemlerinin ilk sırasına taşımamasından dolayı tepkisini dile getirdi. Siyasi partilere karşı sert ifadeler kullanan Tepeli'nin o anları kameraya yansıdı.
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