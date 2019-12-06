Selçuk Üniversitesi Şeb-i Arus Etkinliklerine hazır

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından 7-17 Aralık 2019 tarihleri arasında bir dizi program düzenlenecek.

Selçuk Üniversitesinin program takvimi için yaptığı yazılı açıklamada, "Şeb-i Arus Etkinlikleri kapsamında, "Hazreti Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa" başlığı ile "VI. Uluslararası Mevlana Sempozyumu', belirlenen orta öğretim kurumlarında "Genç Gönüllerde Hazreti Mevlana Konferansları', üniversitemiz fakültelerinde "Mevlana ve Mevlevilik Konferansları" ve geleneksel hale gelen "Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri-X" ismiyle "Mesnevi - Hazreti Mevlana ve Vefa" ve "Sultan Şairler ve Bestekarlar" konulu programlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca üniversitemiz Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği "Kendi" isimli tek perdelik bir tiyatro da bu yıl etkinlikler kapsamında ilgililerle buluşacaktır. Enstitümüz etkinlikleri arasında bulunan ve her yıl geleneksel olarak yapılan "Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri - X" başlıklı söyleşi bu yıl 9 Aralık 2019 Pazartesi günü düzenlenecektir. Söyleşi, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç gibi ülkemizde ve yurt dışında yönetim alanında önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşecektir. Söyleşinin temel konusu "Vefa" üzerine kurulmuş ve bu yılki Şeb-i Arus Etkinliklerinin tüm Konya çapındaki faaliyetlerinde kullandığı ana başlık olan "Vefa Vakti" ismiyle oluşturulmuştur. 10 - 11 Aralık 2019 Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek "Hazreti Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa" başlığı ile "VI. Uluslararası Mevlana Sempozyumu'na 7 farklı ülke ve çok sayıda farklı üniversite ve kurumdan gelecek olan 30 bilim insanı Hazreti Mevlana üzerinden Dinlerde Vefa, Medeniyetlerde Vefa, Tarihte Vefa, Edebiyatlarda Vefa, Uluslararası İlişkilerde Vefa, İnsan İlişkilerinde Vefa, Mevlana ve Eserlerinde Vefa gibi çeşitli konularda bildiriler sunacaklardır" denildi.

Yazılı açıklamanın devamında, "Programın Açış Oturumunda Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir "Vefa" konusu üzerine 45 dakikalık bir konuşma yapacaklardır. Ayrıca 13-16 Aralık 2019 tarihlerinde Konya merkez ilçelerindeki iki farklı orta öğretim kurumunda enstitümüz yüksek lisans öğrencileri tarafından yapılacak "Genç Gönüllerde Hazreti Mevlana" başlıklı konferanslarda yüksek lisans öğrencilerimiz gençlere Hazreti Mevlana'yı anlatacaklardır. 16 Aralık 2019 Pazartesi günü üniversitemiz bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenecek "Mevlana ve Mevlevilik Konferansları" bu yıl "Hazreti Mevlana, İslam Dünyasında Vefa" başlığı ile yapılacak ve Emekli Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılı durumu vefa ve sadakat bağlamında anlatacaktır. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü ise üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim Üyesi Dr. Mustafa Çıpan "Sultan Şairler ve Bestekarlar" başlığı ile bir konuşma yapacaktır. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarının düzenlediği "Kendi" isimli tek perdelik tiyatro 8 Aralık 2019 tarihinde Devlet Konservatuvarı salonunda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacaktır. Hazreti Mevlana ve eserlerinden hareketle oluşturulmuş oyun Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdüresi Prof. Dr. Dilek Zerenler'in Koordinatörlüğünde ve Öğr. Görevlisi Tolga Özenç Özençel'in yönetmenliğinde oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Hazreti Mevlana konusu bilimsel bir ortama taşındı"

Selçuk Üniversitesinin geçmişinden bu yana Hazreti Mevlana ve Mevlevilik konusuna ayrı bir önem ve değer verdiğini ifade eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, geçmişte yapılan panel, kongre ve sempozyumlarla Hazreti Mevlana konusunun bilimsel bir ortama taşındığını ve yıllardır da yapılan bu güzel faaliyetlerle konunun daha da önem kazandığını belirtti.

Bu yılki Mevlana etkinliklerinin temasının Vefa Vakti olduğunu ve Hazreti Mevlana'nın eserlerindeki sevgi, vefa, sadakat, hoşgörü, barış, dostluk ve kardeşçe yaşama mesajlarını yaymaya ve bu doğrultuda yaşamaya bugün daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Rektör Şahin, üniversite yönetimi olarak üzerilerine düşenleri yaptıklarını da belirterek günümüzde insanlığın içinde bulunduğu buhranın arasında dimdik ayakta kalabilmeyi başaran manevi değerlerimizin topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Diğer yandan üniversite yönetimi ve idareciler olarak bu tür etkinliklerin her alana yayılması için akademik çalışmalardan başka, toplumun diğer kesimlerine de erişmeye çalışıldığını açıklayan Rektör Şahin, bu amaçla yapılacak etkinliklerin bazısının liselerde ve fakültelerdeki öğrencilere, yöneticilere ve halka yönelik olduğuna da sözlerine ekledi.

Hoşgörü şehri Konya'ya yapılan manevi yolculuğun neticesinde ortaya çıkan birlik ve beraberlik duygularının tüm dünyaya örnek olmasını ve yayılmasını arzu eden Rektör Şahin, tüm Konya'da düzenlenecek etkinliklerin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek Selçuk Üniversitesinde yapılacak tüm faaliyetlere akademisyenleri, öğrencileri ve Konya halkını davet etti.

"Tüm etkinliklerimize ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık"

Etkinliklerde üniversite öğrencileri ve personelle birlikte Konya Liselerinde eğitim gören gençler ve Konya halkının da bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirten SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, "Bu yıl da uluslararası sempozyumdan konferanslara, lise seminerlerinden söyleşiye kadar birçok etkinlikle anma haftasına katkı sunacağız. Tüm etkinliklerimize ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü olarak Mevlana ve Mevlevilik Kültürünün tamamen aslına uygun ve bilimsel gerçekler doğrultusunda anlaşılması konusunda çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz" dedi.

Ayrıca Mevlana'nın Müslüman kimliği ile anlatılmasının ve onun sadece bir şair, bir düşünür ve bir filozof olarak görülmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Temizel, "Onun aynı zamanda Müslüman bir arif olduğunu bilmeliyiz diyerek bu yıl beş ana başlıkta toplam 6 programla anma etkinliklerine katkı sağlamaya çalışacağız. Düzenlediğimiz etkinliklere mümkün olduğunca farklı isimleri ve konuları dahil ederek Hz. Mevlana ve Mevlevilik Kültürünü detaylı bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA