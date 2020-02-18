Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay’dan bronz madalya

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile yapılan kan bağışlarında 10 kez ve daha fazla bağış yapan belediye çalışanlarına bronz madalya verildi.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda kan bağışının önemli bir sosyal sorumluk projesi olduğuna dikkat çekildi. Kızılay Konya şubesi yetkililerinin katıldığı programda Türk Kızılayı Konya kan bağışçısı kazanım personeli Özlem Arslan Kuru tarafından da personele "Kan Bağışı ve Kök hücre farkındalık" eğitim semineri verildi. Çalışanlara yönelik sunumu gerçekleştiren Özlem Arslan Kuru, "Kızılay yaptığı kan hizmetleri ihtiyacın olduğu dönemde artıyor. Kızılay olarak kan ihtiyacı olan her insana yardımcı olmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor ve kan bağışlarıyla bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediye çalışanlarının gereken önemi göstermesi bizi mutlu etti"

Yapılan sunumun ardından on kez ve daha fazla kan bağışında bulunan belediye personeline bronz madalya takdim edildi. Törende bağışçılara bronz madalya takdim eden Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan hastalıkların tedavisinde en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Selçuklu Belediyesi çalışanlarının bu anlamda farkındalık göstermesi gereken önemi vererek kan bağışında bulunması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA