Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını bu tesisten karşılayacak

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda başlattığı GES projelerinin en büyüğü olan Bağrıkurt Mahallesi GES projesi hızla ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını bu tesisten karşılayacak

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda başlattığı GES projelerinin en büyüğü olan Bağrıkurt Mahallesi GES projesi hızla ilerliyor. 45 bin metrekare alana kurulan dev tesis belediyenin tüm tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayacak.

Yaşanabilir bir gelecek bırakmak için tüm alanlarda projelerine devam eden Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ne kurulan GES panelleriyle de 1 milyon 726 bin 684 kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 169 bin 123 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.

GES projeleri çerçevesinde en büyük yatırım olan Bağrıkurt Mahallesindeki 45 bin metrekare alana kurulum gerçekleşiyor. Yapımı hızla devam eden proje sonrasında belediye tesislerinin yüzde 90 oranında elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yıllık toplamda 5 milyon 760 bin kilowatt gücünde elektrik üretilecek olan tesiste 500 wattlık 7 bin 224 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu'ya enerji anlamında değer katacak. Proje tamamlandığında ise Selçuklu Belediyesi Kelebekler Vadisi ve hizmet binasında bulunan panellerle toplamda yıllık 6 milyon 847 bin 500 kilowatt elektrik üretimi yapılmış olacak. Proje ile 85 bin 600 ağacın kesilmesi ve 4 bin 534 ton karbonmonoksit salınımı da engellenecek. Ayrıca projede üretilen elektrik 2 bin 283 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor.

"Geleceğin belediyesi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yenilenebilir enerji projeleriyle yeni nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına çalışmalara devam ettiklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesi de temiz bir çevre. Biz de belediye olarak hizmet politikamızı bu vizyonla belirliyoruz. Günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de GES projelerimiz. Belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkı'mızda bu çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamızda üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik ihtiyacının yüzde 15,5'ini karşıladı. Kelebekler Vadisi'nde kurulan panellerimiz ise Kelebek Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin geçtiğimiz yıl yüzde 65'ini karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza da imkan veriyor. Bağrıkurt Mahallesi'nde yapımına hızla devam ettiğimiz GES projemizi de yakın bir zamanda devreye alacağız ve böylelikle belediye tesislerimizin yüzde 90 oranında elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık toplamda 5 milyon 760 bin kilowatt gücünde elektrik üretilecek. Tüm bu çalışmalarımız çevreye katkı sağlarken gelecek nesillerimize de daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına büyük önem taşıyor. Belediye olarak çağın getirdiği teknolojileri yakından takip etmeye ve bu gelişmeleri hem ilçe sakinlerimizin hem de şehrimizin yararına kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını bu tesisten karşılayacak

Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını bu tesisten karşılayacak

Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının yüzde 90’ını bu tesisten karşılayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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