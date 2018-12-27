Selçuklu Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuş ve sokak hayvanlarının yanı sıra ilçe genelindeki kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Kar yağışının tüm il genelinde etkili olması nedeniyle aşırı soğuktan dolayı zor durumda kalan sokak hayvanları için farklı bir çalışma yapan Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını toplamak yerine bulundukları yerde yemleme çalışması yaptı. Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yoğun bir şekilde süren yol açma ve tuzlama gibi kış çalışmalarına aralıksız devam ederken sokak hayvanlarını da unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için yem dağıtıyor. İlçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek ve su bırakan ekipler, kuş ve sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde açlıktan ölmesini engellemeyi amaçlıyor. Kenti kaplayan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarla sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten yetkililer, yeryüzünde ekolojik dengenin sağlanmasında önemli rol oynayan canlıların hayatta kalma mücadelesine yardımcı olarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti. Yemleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söyledi.

Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçları için daha önce de ilçe genelinde muhtelif noktalara 87 adet büyük kedi evi, 18 adet köpek beslenme istasyonu ve 25 adet suluk yaptı. Estetik yapısıyla şehir mimarisine uygun olarak ahşaptan dizayn edilen kedi evlerindeki kedilerin beslenme ihtiyaçları da Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaynak: İHA